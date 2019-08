Rusia a lansat provocarea pentru SUA și NATO: Vizate sunt rachetele cu raze intermediare și scurte de acțiune

Marcel Toader a murit in mod fulgerator in fata prietenului sau, Johnny Sandulescu.

Daca ar fi suficient sa achitam doar pretul energiei electrice propriu-zise consumate acasa, factura la curent ne-ar putea scadea chiar si cu doua treimi. Intrebarea este: ar fi posibil sa ne alegem doar unele componente ale facturii pe care sa le achitam? Iata cum stau lucrurile.

Anchetatorii au incercat, in urma cercetarilor de sambata, sa identifice probe si indicii potrivit carora Luiza, cealata fata disparuta in Caracal, ar fi fost la domiciliul lui Gheorghe Dinca. Surse judiciare arata ca procurorii au ridicat urme biologice de pe un calendar si o pereche de pantaloni.

Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta "surprinderea si dezamagirea" pentru modul in care premierul bulgar, Boiko Borisov, s-a referit la turistii romani despre care a spus, potrivit presei, ca ar aduce pesta porcina in tara sa.

Ipoteza larg acceptata legata de aparitia Lunii este aceea ca s-a format la aproximativ 150 de milioane de ani dupa formarea Sistemului Solar, cand o planeta de talia lui Marte, Theia, a intrat in coliziune cu Pamantul.

Un grup de astronomi internationali a descoperit, la o departare de 31 de ani lumina fata de Pamant, o planeta ce are multe sanse sa fie locuibila. E vorba despre un super-Pamant, o exoplaneta care ar putea fi capabila sa sustina viata, asa cum o stim noi, arata Space.

Cercetatori de la Universitatea Washington din St. Louis au pus la punct un test de sange care are o acuratete de 94% in identificarea maladiei Alzheimer, chiar inainte de aparitia primelor simptome, luand in calcul varsta si factorii genetici ai pacientului, informeaza Press Association.