Rusia a numit noul vaccin anti-coronavirus "Sputnik V", aluzie la Razboiul Rece

Primul vaccin anti-coronavirus aprobat din lume, anuntat marti la Moscova, va fi livrat pe pietele straine sub denumirea de Sputnik V, informeaza Reuters si AFP. Numele preluat de la primul satelit trimis pe orbita Pamantului aminteste de cursa catre spatiul cosmic in care s-au angajat Rusia si Statele Unite in perioada razboiului rece.