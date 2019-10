Rusia a reluat livrarile de grau catre Vietnam

Rusia a reluat livrările de grâu către Vietnam, a anunţat marţi Maxim Akimov, adjunctul premierului rus, care conduce comisia interguvernamentală pentru cooperare în domeniul comerţului şi economiei, transmite Itar-TASS potrivit Agerpres

"Am rezolvat problema livrărilor de grâu. Au existat probleme legate de neghina găsită în cereale. Am rezolvat această problemă şi am ajuns la un acord cu autorităţile de la Hanoi, iar grâul rusesc a intrat din nou pe piaţa vietnameză", a declarat Akimov.În timpul celei de-a 22-a întâlniri a comisiei interguvernamentale ruso-vietnameze pentru cooperare în domeniul comerţului şi economiei se va discuta şi majorarea livrărilor de produse agricole, a precizat adjunctul premierului rus.Acesta a adăugat că "inspectorii vietnamezi care verifică produsele din carne de porc sunt în Rusia. De asemenea, exportăm carne congelată în Vietnam şi negociem extinderea listei de exportatori din Rusia".Rusia este cel mai mare exportator global de grâu.