Rusia acuza SUA ca pregatesc terenul pentru noi experiențe nucleare

Rusia a acuzat marţi SUA că pregătesc terenul pentru o posibilă reluare a testelor nucleare, denunţând refuzul acestora de a ratifica Tratatul privind Interzicerea Totală a Experimentelor Nucleare (CTBT), deschis pentru semnare din septembrie 1996 şi semnat de atunci de 184 de ţări, conform EFE şi TASS, transmite Agerpres. Statele Unite au semnat, dar nu […]