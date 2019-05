Rusia ar exporta petrol CONTAMINAT! Miliarde de dolari sunt in joc

Rusia petrol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rusia este din nou subiectul unui scandal, in urma contaminarii masive a petrolului transportat prin conducta Drujba catre Belarus, Germania, Polonia, Republica Ceha, Slovacia si Ungaria. Semnalul de alarma a fost dat de o scrisoare trimisa de compania Gomeltransneft, din Belarus, potrivit Reuters. „Va rugam sa luati imediat toate masurile necesare pentru evitarea eventualelor pierderi si a altor consecinte negative”, se arata in scrisoarea companiei de transport petrolier, datata in 19 aprilie, informeaza mediafax.ro. Gomeltransneft a descoperit, in perioada 19 - 22 aprilie, ca petrolul din conducta Drujba, operata de firma rusa de transport petrolier Transneft, detinatoare de monopol din p ...