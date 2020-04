Moscova – epicentrul epidemiei noului coronavirus într-o ţară în care serviciile de sănătate sunt suprasolicitate – a lansat luni un sistem de permise informatice de trecere prin care consolidează controlul izolării, relatează AFP, preluat de news.ro. Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, că situaţia legată de răspândirea noului coronavirus în Rusia s-a înrăutăţit şi The post Rusia: Armata construiește spitale COVID. Moscova introduce permisul de trecere elecronic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.