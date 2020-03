Rusia avertizeaza Turcia: Siguranta avioanelor militare in Siria nu mai poate fi garantata

Ministerul rus al Apararii a avertizat duminica Turcia ca Moscova nu poate garanta siguranta avioanelor turcesti care zboara in Siria, in urma anuntului facut de Damasc ca inchide spatiul aerian din regiunea Idlib.

Avertismentul a venit dupa ce trupele turcesti au doborat doua avioane siriene in Idlib, intr-o intensificare puternica a actiunilor lor militare in urma mortii a zeci de militari turci in regiune, saptamtna trecuta, scrie news.ro.

”In aceste conditii, conducerea contingentului militar rus din Siria nu poate garanta siguranta zborurilor turce pe cerul sirian”, a declarat contraamiralul rus Oleg Zhuravlev.

Incepand de joi, Ankara si-a intensificat atacurile, inclusiv cu drone, impotriva fortelor siriene sustinute de Rusia, in urma mortii a 33 de soldati turci, intr-un atacat aerian intreprins de fortele siriene.

Turcia a desfasurat luna trecuta mii de soldati si vehicule militare in nord-vestul Siriei, in provincia Idlib, pentru a impiedica avansarea fortelor guvernamentale siriene, care au provocat refugierea a 1 milion de oameni spre granita cu Turcia.

Turcia gazduieste deja 3,6 milioane de refugiati sirieni, iar Ankara este hotarata sa impiedice venirea altor migranti din Siria. De asemenea, Ankara a permis migrantilor sa porneasca spre Uniunea Europeana, pentru a presa UE sa o sprijine in criza siriana.

