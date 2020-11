Rusia face autopsii, dar Putin se declara ingrijorat de creșterea numarului de decese cauzate de Covid-19

Preşedintele rus Vladimir Putin s-a declarat miercuri îngrijorat de creşterea mortalităţii cauzate de noul tip de coronavirus în Rusia, însă fără a ordona deocamdată înăsprirea măsurilor restrictive menite să stăvilească epidemia, informează AFP, preluată de Agepres. “Numărul de noi cazuri creşte (…) şi, ceea ce este mai îngrijorător, e faptul că rata de mortalitate creşte […] The post Rusia face autopsii, dar Putin se declară îngrijorat de creșterea numărului de decese cauzate de Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.