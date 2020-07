Rusia „insamanțeaza norii” pentru a stinge incendiile devastatoare din Siberia

Serviciul de pompieri din Rusia a folosit tehnica ”însămânţării norilor” pentru a stimula precipitaţiile deasupra regiunilor din Siberia afectate de puternice incendii de vegetaţie, au precizat vineri autorităţile, informează Reuters, conform Agerpres. Însâmânțarea norilor este tehnica prin care se încearcă modificarea cantității de precipitații care sunt produse de anumiți nori prin dispersarea în atmosferă a […] The post Rusia „însămânțează norii” pentru a stinge incendiile devastatoare din Siberia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.