Rusia, locul trei in lume la numarul de cazuri COVID-19, dupa SUA și Spania

Rusia a raportat joi 9.974 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore, aceasta fiind cea mai mică creştere zilnică a contaminărilor din data de 2 mai, informează Reuters. În total, numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 252.245 la nivel naţional. Potrivit Centrului care gestionează răspunsul la pandemie din această […]