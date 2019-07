Rusia mai da o lovitura pe piata vanzarilor de armament! India va cumpara sistemul antibalistic S-400

sistemul antibalistic antiaerian S 400 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rusia va incepe in anul 2023 sa livreze Indiei sistemul antibalistic si antiaerian S-400 Triumf, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul Ministerului Apararii de la New Delhi, informeaza publicatia The Financial Express. Contractul de achizitionare a sistemului, in valoare de 5,2 miliarde de dolari, a fost semnat in luna octombrie a anului trecut, informeaza mediafax.ro. Anterior se vehicula ca livrarea sistemului va incepe in octombrie 2020 si ar urma sa se incheie in aprilie 2023. Administratia SUA avertizat India ca achizitia sistemului rus ar putea avea "implicatii grave" asupra relatiilor bilaterale intre Washington si New Delhi. Statele Unite au impus sanc ...