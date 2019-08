Rusia: O noua scadere a populatiei la inceputul acestui an

Populaţia Rusiei a scăzut din nou la începutul acestui an, o provocare pentru autorităţile care încearcă să încurajeze creşterea natalităţii în contextul în care criza demografică frânează economia, transmite AFP. Conform raportului Rosstat lunar privind tendinţele, populaţiei Rusiei a scăzut cu 64.800 de persoane în primul semestru al anului, ajungând în prezent la 146.7 milioane de persoane. În 2018, populaţia scăzuse deja cu 74.000 de locuitori. Rusia a pierdut peste 5 milioane de locuitori din 1991, o consecinţă a gravei crize demografice ce a urmat destrămării URSS-ului. Generaţia născută în primii ani ai perioadei post-sovietice, marcaţi de o scădere a natalităţii, a ajuns acum la vârsta procreării. Totodată, această generaţie intră pe piaţa muncii, ceea ce riscă să aibă drept consecinţă o lipsă a forţei de muncă calificată şi o încetinire a creşterii economice. În faţa acestui declin al populaţiei a celei mai mari ţări din lume, preşedintele Vladimir Putin a menţionat în mai multe ocazii chestiunea crucială a politicii familiale în timpul campaniei sale electorale, iar îndemnurile de creştere a natalităţii au fost însoţite în mod regulat în ultimii ani de anunţarea acordării de ajutoare familiilor. Într-un raport dat publicităţii luni, Camera de Conturi din Rusia a informat că "sporirea migraţiei a compensat doar 64% din declinul natural al populaţiei". "Prin accelerarea pentru al şaselea an consecutiv, declinul natural al populaţiei constitue un risc important pentru obiectivul asigurării unei creştere naturale durabile a populaţiei", avertizează raportul. Conform aceleaşi surse, scăderea numărului de şomeri şi a persoanelor active a continuat de la începutul anului. Populaţia activă a scăzut astfel cu 700.000 de persoane între ianuarie şi iunie 2019, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2018. Rata şomajului era de 4.7% pentru perioada ianuarie-iunie 2019, "cea mai scăzută din istoria rusă modernă". AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) www.lematin.ch