Rusia, pe cale sa devina prima țara cu un vaccin pentru COVID-19

Rusia intenționează să fie prima în lume care a aprobat un vaccin contra coronavirusului, în mai puțin de două săptămâni – în ciuda îngrijorărilor cu privire la siguranța, eficacitatea și dacă țara a tăiat colțurile esențiale în dezvoltare, transmite CNN. Oficialii ruși au declarat pentru CNN că se lucrează ca în 10 august sau mai […] The post Rusia, pe cale să devină prima țară cu un vaccin pentru COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.