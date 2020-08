Rusia: Protestele antiguvernamentale continua in Habarovsk

Protestele din oraşul Habarovsk, în estul îndepărtat al Rusiei, generate de arestarea unui fost guvernator, nu dau semne să slăbească după cinci săptămâni, mii de persoane continuând să participe la ele, transmite duminică AFP. Foto: (c) Evgenii Pereverzev/REUTERS Potrivit autorităţilor, aproximativ 3.000 de manifestanţi au mărşăluit sâmbătă prin centrul oraşului Habarovsk, purtând pancarte şi steaguri. Foto: (c) Anton Vaganov/REUTERS Protestele au fost organizate, iniţial, pentru a cere eliberarea fostului guvernator regional Serghei Furgal, aflat în arest la Moscova. Cu timpul, manifestaţiile au început să se transforme în mitinguri de protest faţă de abuzurile Moscovei şi cer acum preşedintelui Vladimir Putin să renunţe la putere, unul dintre puţinele exemple de proteste anti-Putin în cei 20 de ani de când acesta conduce Rusia. Foto: (c) Evgenii Pereverzev/REUTERS Furgal a fost arestat şi îndepărtat din funcţie pentru că ar fi ordonat două omoruri în urmă cu aproximativ 15 ani. Susţinătorii săi au denunţat motivaţia politică a acuzaţiilor la adresa lui Furgal. Până în prezent au avut loc puţine arestări în timpul protestelor de masă autorizate, desfăşurate la mii de kilometri de Moscova. Observatorii sunt de părere că autorităţile de la Moscova nu doresc să utilizeze forţa pentru a domoli acest val de proteste deoarece se tem că aceasta ar putea provoca proteste în alte regiuni ale Federaţiei Ruse. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)