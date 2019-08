Rusia recunoaște ca explozia rachetei nucleare a ucis mai mulți oameni: Rosatom anunța 5 morți - VIDEO

Agenția rusă pentru energie atomică, Rosatom, a anunțat sâmbătă dimineață că cinci dintre angajații săi au murit în urma unei explozii care s-a produs joi la o bază militară din regiunea Arhangelsk, în cursul testării unei rachete cu combustibil lichid, informează Reuters, citând agenția rusă de stat RIA, potrivit Mediafax.

Alți trei angajați ai agenției au fost răniți, suferind inclusiv arsuri, a precizat Rosatom.

Inițial autoritățile ruse au comunicat că două persoane au decedat, iar șase au fost rănite, în urma "exploziei unui motor de rachetă", iar în zona orașului Severodvinsk, aflat în apropierea bazei unde a avut loc accidentul, s-a detectat o creştere a radioactivităţii pentru o perioadă scurtă de timp, însă mesajul a fost șters fără nicio explicație.

Potrivit presei ruse, autoritățile au recomandat locuitorilor să consume iod, substanță folosită pentru atenuarea efectelor expunerii la radiații.

Însă există suspiciuni tot mai mari că explozia s-a produs în cursul testării unei rachete nucleare.

Un oficial de rang înalt din cadrul Administrației Donald Trump a declarat, sub protecția anonimatului, că nu poate confirma, dar nici nega, că în cazul accidentului de la Arhangelsk ar fi vorba de o rachetă cu propulsie nucleară.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, în martie 2018, că Rusia a dezvoltat o rachetă cu propulsie nucleară, afirmând că are "rază de acțiune nelimitată" și este "invincibilă în fața tuturor sistemelor antiaeriene și antirachetă existente și potențiale".

BREAKING: Locals in the Russian city of Severodvinsk have been told to take iodine tablets and stay indoor after massive explosion at nuclear test site days ago. Radiation levels have reportedly been detected. Residents only told an 'incident' took place. pic.twitter.com/Kdbcx5gM0I