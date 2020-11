Rusia reia vaccinarea noilor voluntari in cadrul testelor pentru vaccinul impotriva COVID-19

Rusia a reluat vaccinarea noilor voluntari in cadrul testelor clinice efectuate pentru dezvoltarea vaccinului impotriva COVID-19 Sputnik V dupa o scurta pauza, a anuntat personalul de la sase din 29 de clinici in care se desfasoara cercetarile, in timp ce Moscova doreste accelerarea planurilor pentru inocularea populatiei, relateaza joi Reuters.