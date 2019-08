Rusia se teme de rachetele pe care Romania le va primi de la Statele Unite

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatia in directia strategica vestica continua sa se deterioreze mai ales din cauza intaririi prezentei NATO, in special in Polonia si Romania, fapt care determina Moscova sa implementeze un set de contramasuri, a declarat miercuri ministrul apararii rus Serghei Soigu. "Situatia se caracterizeaza printr-o intarire a prezentei militare a NATO in Europa de Est, prin desfasurarea sistemului de aparare antiracheta american in Polonia si Romania, prin extinderea cooperarii militare a Aliantei cu Finlanda si Suedia", a declarat Soigu in deschiderea reuniunii Colegiului Ministerului Apararii de la Moscova, potrivit RIA Novosti. In acest context, Gazeta. ru noteaza ca, din 2016, pe teritoriul Romaniei functioneaza o baza milit ...