Rusia si-a trimis vicepremierul la Chisinau. Vezi de ce

Rusia si a trimis vicepremierul la Chisinau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepremierul rus Dmitri Kozak afirma ca Moscova va sustine "cu toate fortele" actuala majoritate parlamentara din Republica Moldova, care, in urma evenimentelor de la inceputul verii, a reusit sa se curete "de un regim criminal", transmite sambata Radio Chisinau. Dmitri Kozak, care este si reprezentant al presedintelui Rusiei pentru dezvoltarea relatiilor comercial-economice cu Republica Moldova, a facut aceasta declaratie vineri, la forumul de afaceri moldo-rus care s-a desfasurat la Chisinau. Oficialul rus, citat de Europa Libera, a spus ca, in prezent, in Republica Moldova exista o situatie fara precedent, cand doua forte cu viziuni geopolitice diamet ...