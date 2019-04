Rusia va restabili in doua saptamani livrarile de titei catre Europa prin conducta Druzhba

Rusia intenţionează să restabilească furnizările de ţiţei către Europa prin conducta Druzhba (Prietenia) în două săptămâni, a anunţat Dmitry Kozak, adjunctul premierului rus, după discuţii comune cu Belarus, Ucraina şi Polonia, desfăşurate vineri la Minsk, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Zilele trecute Polonia, Germania, Ucraina şi alte state au anunţat că au suspendat importurile de petrol rusesc via conducta Druzhba din cauza calităţii slabe a ţiţeiului. Problemele de calitate au apărut săptămâna trecută când un producător rusesc, care până acum nu a fost identificat, a contaminat petrolul cu mari cantităţi de clorură organică. Această substanţă este utilizată pentru a creşte producţia de petrol dar trebuie separată de ţiţei înainte de livrarea petrolului deoarece poate deteriora echipamentele de rafinare.



Vineri, Dmitry Kozak a anunţat că Rusia, Belarus, Ucraina şi Polonia au fost de acord să adopte măsuri pentru eliminarea efectelor contaminării.



"Aceasta ne va permite, mai devreme decât am planificat, să furnizăm până în 29 aprilie ţiţei de calitate către graniţa cu Belarus şi să restabilim fluxul prin conducta Druzhba în două săptămâni", a afirmat oficialul rus.



Ministerul Energiei din Rusia a anunţat vineri că grupul Transneft, care deţine monopolul asupra conductelor petroliere din Rusia, şi alte companii din Rusia au un plan pentru a contracara efectele petrolului contaminat dar nu a oferit alte detalii.



Suspendarea importurilor de petrol via conducta Druzhba provoacă o serioasă problemă de aprovizionare rafinăriilor grupului polonez PKN Orlen precum şi rafinăriilor din Germania aparţinând companiilor Total, Shell, BP şi Rosneft. Conducta Druzhba deserveşte de asemenea Cehia. Traderii susţin că au fost oprite şi livrările spre Cehia însă operatorul reţelei de conducte din această ţară, Mero, anunţa joi că livrările de petrol rusesc se derulează fără întrerupere iar petrolul de calitate redusă nu a ajuns încă în Cehia.



Ministerul Energiei din Rusia a mai informat că livrările de petrol continuă via portul Ust-Luga de la Marea Baltică, chiar dacă traderii susţin că unii cumpărători au început să refuze să mai accepte petrol rusesc din cauza îngrijorărilor legate de calitatea ţiţeiului.



Potrivit traderilor de la mai multe mari companii petroliere europene, nivelul de clorură organică din petrolul rusesc a fluctuat între 150 şi 330 părţi la milion (ppm), în condiţiile în care nivelul maxim admis este de 10 ppm iar nivelul normal este cuprins între 1 şi 3 ppm. Contaminarea petrolului este rară în Rusia. Traderii susţin că ultima dată când petrolul rusesc a fost contaminat cu un nivel ridicat de clorură organică a fost în urmă cu 10 ani, însă la o scară mai mică