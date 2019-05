Rusinea e completa! Dinamo s-a incurcat cu FC Voluntari si termina sezonul pe cel mai slab loc din istorie!

Dinamo FC Voluntari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dinamo a remizat pe teren propriu cu FC Voluntari, 0-0, in ultimul meci al „cainilor” din sezonul 2018-2019. Ros-albii au terminat pe locul 3 in play-out, locul 9 per total, adica cea mai proasta clasare din istorie. Pe o ploaie enervanta, cele doua echipe au parut lipsite de chef, iar prima repriza a partidei a fost greu de privit. Montini a irosit cea mai mare ocazie a primei reprize in minutul 14, cand a trimis pe langa poarta dintr-o pozitie ideala. Repriza secunda a fost aprinsa timp de trei minute. Ilfovenii au inceput mai bine si au fost aproape de gol in minutul 60, cand Belahmeur a lovit bara. Doua minute mai tarziu, dinamovistii l-au copiat, iar nou-intratul Christovao a su ...