Rusinos! Cate clase are, de fapt, Vulpita de la Acces Direct. Cum arata cand era eleva actuala „vedeta” de la Antena 1

Veronica Stegaru a reusit sa incinga spiritele in spatiul public dupa ce a devenit o prezenta constanta la emisiunea ”Acces Direct” de la Antena 1. Controversata tanara a fost botezata ”Vulpita din Vaslui”, iar reclamatiile la Consiliul National al Audiovizualului au curs… cascada.

Foarte multi dintre privitori sunt de parere ca ”Vulpita din Vaslui” nu ar trebui sa apara pe post, fiind un exemplu negativ din toate punctele de vedere. Veronica si Viorel Stegaru sunt parintii unei fetite de 2 ani, numai ca – in timpul respectivei emisiuni – au facut declaratii cel putin uimitoare. Nu s-au ferit sa spuna ca nu au o relatie buna cu munca si au recunoscut ca sunt… asistati social. Bunica fetitei a declarat, potrivit vremeanoua.ro, ca reprezentantii Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui au venit pentru a se interesa de soarta micutei dupa tot circul pe care parintii sai l-au facut la televizor. Reprezentantii DGASPC i-au cerut bunicii sa semneze ca va avea grija de copila.

Dar Veronica Stegaru pare a fi lipsita de complexe, are o pagina de Instagram unde primeste nenumarate critici pentru ca se da ”in stamba” in loc sa aiba grija de copil si, peste toate, continua sa ”faca valuri”. Danseaza pe manele, alaturi de Tzanca Uraganul, spre exemplu, si trece cu vederea toate criticile si reprosurile. Fiind de-acum o figura… publica, multi s-au intrebat si cate clase are Veronica Stegaru. Intrebata daca a muncit vreodata, Veronica a raspuns ca nu.

”Nu, decat pe langa casa… Am spalat… Da, am mers la scoala, am 8 clase, iar la invatatura am fost asa si asa…”, recunoaste ”Vulpita din Vaslui”, cea care – prin aparitiile la ”Acces Direct” a devenit un fel de ”vedeta” a momentului in showbiz. O vedeta cu doar 8 clase si lipsita de complexe din acest punct de vedere.

”Vulpita din Vaslui” primeste o suma de bani frumusica pentru aparitiile sale de la ”Acces Direct”, insa – comparativ cu audienta pe care o face postul de televiziune – este foarte putin. Mai exact, din informatiile transmise in spatiul public reiese ca Veronica Stegaru ar fi platita cu 100 de euro pe zi pentru a aparea in emisiune, plus cazare. Asa ca este evidenta dorinta ei de a fi, in continuare, ”pe sticla”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.