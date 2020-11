Ruxandra Avram, director BNR: 'Exista preocupare majora privind moneda digitala emisa de bancile centrale'

Există o preocupare majoră privind moneda digitală emisă de băncile centrale atât la nivelul Comisiei Europene cât şi la Banca Centrală Europeană, a declarat, miercuri, Ruxandra Avram, director în cadrul Băncii Naţionale a României, menţionând că este o discuţie incipientă, potrivit Agerpres.

"Aţi văzut că există preocupare iarăşi majoră, şi eu vă spun majoră pentru că nu e numai la nivelul unor bănci de data acesta, e şi la nivelul BIS-ului (Banca Reglementelor Internaţionale n.r.) şi la nivelul Comisiei Europene şi al Băncii Centrale Europene privind moneda digitală emisă de băncile centrale. Aici este o discuţie destul de incipientă, dar ea există. O luăm şi noi în considerare pentru că e bine să fim pregătiţi cel puţin la nivel de cunoştinţe şi la nivel de impact asupra infrastructurii la nivel naţional, pentru că discutăm deja de monedă aşa cum am discutat şi de cripto-activele de care am amintit prin regulamentul MiCA (The European Commission's Regulation of Markets in Crypto-assets - MiCA n.r.). Şi moneda digitală emisă de banca centrală trebuie văzut, avem preocupări legate de infrastructuri. Sunt sistemele noastre de plăţi, pot fi adaptate pentru aşa ceva? Sau trebuie create sisteme de tipul distributed ledger technology sau tehnologie blockchain care poate să îmbrace foarte bine aceste tipuri de noi cripto-active. Poate vi se pare că suntem departe cu ele. Eu vă spun că nu suntem departe de ele. Deja am început să intrăm foarte serios să vedem cine va fi autoritate de supraveghere, pentru ce anume, ce competenţe noi îşi va lua BNR, ce anume va face piaţa?", a spus Ruxandra Avram, la conferinţa "Serviciile financiar-bancare digitale & Cybersecurity".

Citește și: S-a găsit soluția! Cum ar putea dispărea virusul în doar trei minute

De asemenea, ea a discutat despre Directiva PSD2 şi cerinţele privind implementarea Strong Customer Authentication - autentificarea strictă a clienţilor, precizând că BNR a acordat deja o flexibilitate pentru implementarea unor soluţii până la data de 31 decembrie 2020.

"Pe partea de SCA, de Strong Customer Authentication, în momentul de faţă pe parte de acceptare 98% din comercianţi au fost migraţi către soluţiile de SCA dezvoltate de prestatorii de servicii de plată, însă pe partea de emitere cam 30% dintre emitenţi au finalizat o implementare a soluţiilor de Strong Customer Authentication, restul urmând să se efectueze până la sfârşitul anului", a mai spus directororul Băncii Naţionale a României.