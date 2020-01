Ruxandra Ulmeanu: Poluarea aerului este al treilea contributor pentru decese la nivel mondial

Profesorul universitar doctor Ruxandra Ulmeanu afirmă că în afară de astm şi BPOC (boală pulmonară obstructivă cronică) problema "esenţială" a poluării este legată de cancerul pulmonar, poluarea fiind al treilea factor de deces la nivel mondial. "Poluarea aerului este al treilea contributor pentru decese la nivel mondial. Ceea ce respirăm influenţează sănătatea noastră. Problemele legate de calitatea aerului sunt în creştere. 9 din 10 persoane din lume respiră aer poluat. 570.000 de copii sub vârsta de 5 ani mor prin infecţii respiratorii atribuite poluării aerului din interior, exterior şi fumatului pasiv. 4.2 milioane de decese pe an sunt cauzate de poluarea aerului şi a apei spune raportul OMS din anul 2019. 3.8 milioane decese pe an sunt cauzate de expunerea la fum în gospodării", a spus Ulmeanu. Potrivit acesteia, principalii factori poluanţi sunt particulele de materie poluantă (PM). "Acestea sunt foarte mici, se văd la microscopie electronică. Sunt particulele de care vorbim de 2.5 microni sau mai mici", a explicat medicul. Ea a spus că poluarea aerului are 2 componente: particule de materie poluantă din aer şi gazele cu efect de seră. "Aceste particule de materie poluantă sunt carcinogene pentru oameni", a explicat Ruxandra Ulmeanu în cadrul unui eveniment organizat de Sănătatea Press Group în parteneriat cu Institutul "Marius Nasta". Ea a susţinut că schimbările climatice au impact direct asupra sănătăţii - asupra plămânului în particular, iar încălzirea globală afectează aerul şi apa potabilă. Medicul a mai afirmat că polenurile şi alţi aeroalergeni sunt în cantităţi mai mari în condiţii de căldură extremă, iar creşterea continuă a temperaturilor va conduce la creşterea poverii astmului. Totodată, creşterea temperaturilor şi a particulelor de materie poluantă sunt factori care cresc incidenţa şi severitatea astmului, rinosinuzitei, BPOC-ului , infecţiilor de tract respirator, şi a cancerului pulmonar. AGERPRES/(AS - autor: Roberto Stan, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Irina Giurgiu)