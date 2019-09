Ryan Reynolds: „Am crezut ca am potential doar de unchi amuzant”

Ryan Reynolds si Blake Lively formeaza unul dintre cele mai solide si mai iubite cupluri de la Hollywood. Au impreuna doi copii, iar un al treilea este pe drum.

Au iesit la o dubla intalnire, dar fiecare avea un alt partener. Asa a inceput povestea lor de dragoste.

„Ea era la o intalnire cu un al barbat, iar eu eram la o intalnire cu o alta fata. Si acela a fost cel mai stanjenitor moment pentru partenerii nostri, pentru ca dinspre noi ieseau scantei”, a povestit amuzat Ryan Reynolds cand a fost intrebat despre inceputurile relatiei lor.

Acum, de fiecare data cand are ocazia, actorul vorbeste despre frumoasa sa familie.

La scurt timp dupa nasterea primei sale fiice, Ryan a fost intrebat cum este viata de tatic. „Imi place la nebunie. Cand aud ca spune „tata” sunt gata sa trec printr-un perete ca sa ajung la ea…”

In acelasti timp, Blake il descrie ca fiind „foarte inteligent, foarte bland, este un bun tatic”.

„M-ai facut tatal visurilor mele cand am crezut ca am doar potential de unchi amuzant”, a spus Reynolds in momentul in care a primit o stea pe bulevardul Hollywood Walk of Fame din Los Angeles.

„Faci ca totul sa fie mai bine. Adica absolut totul din viata mea este mai bun. Ne-ai dat doi din cei mai incredibili copii pe care as fi putut vreodata sa sper sa-i am”, a completat el.

De cate ori urca pe o scena si trebuie sa tina un discurs de multumire, Ryan nu o uita pe sotia lui, Blake Lively: „Esti cel mai bun lucru care mi s-a intamplat vreodata”, a spus el la un moment dat.

„Cred ca sa gasesti dragostea adevarata este intotdeauna o circumstanta neobisnuita, de aceea cred ca este atat de pretioasa, stiti?”, a spus actorul in timpul unui interviu.

„Sotia mea a fost un ajutor imens in toate modurile posibil”, a mai spus el.

Desi se iubesc si o arata in toate felurile, asta nu inseamna ca nu le place sa faca glume unul pe seama celuilalt.

„Tot ce fac este sa o fac sa rada, in special cand vine vorba de sex”, a glumit Reynolds.

Dupa ce a participat la Gala Time 100, Blake a adus un tribut despre care toata lumea a crezut ca ii este adresat sotului ei, dar de fapt ii era menit lui John Legend, care a fost un alt invitat al acelei seri.

„Felicitari persoanei cu cea mai mare influenta din viata mea. Cel mai bun om pe care il cunosc. Doar daca sotul meu nu te-ar bloca in aceasta imagine. Imi pare atat de rau John Legend”, a scris actrita intr-o postare pe Instagram.

De ziua lui Lively, Reynolds a postat pe Instagram o fotografie cu jumatate din fata ei taiata, alaturi de mesajul: „La multi ani uimitoarei mele sotii”.

„Face ca toate lucrurile sa fie amuzante si distractive”, a spus la un moment dat Blake despre sotul ei.

„In primul rand este prietenul meu. Cred ca acesta este secretul fericirii”, a completat ea.

