S-a aflat adevarul despre gropitele Alexandrei de la Insula Iubirii: "Sunt topita dupa oamenii care au"

Foarte multi oameni s-au intrebat daca gropitele Alexandrei, actuala ispita la Insula Iubirii, sunt naturale sau a apelat la medic pentru a le avea. Foarte multi admiratori i-au scris des complimente cu privire la "buclucasele" gropite. Ei bine, a venit momentul adevarului! Fosta concurenta si actuala ispita de la Insula Iubirii a dezvaluit ca gropitele din obrajii ei nu sunt naturale, ci si le-a dorit cand a implinit varsta de 18 ani. Ce a facut Radu Valcan atunci cand s-a intalnit cu prima iubire a sotiei lui "Am avut pierceing-uri in obraji la 18 ani fix pentru a ramane cu gropite. Eram si sunt topita dupa oamenii care au", a scris Alexandra.