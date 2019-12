S-a aflat! - Atacatorul de la baza militara din SUA postase mesaje anti-Israel

Tânărul saudit care a comis atacul armat de la baza militară din Pensacola, Florida, a postat mesaje antiamericane și anti-Israel pe Twitter înainte de a ucide trei persoane, a declarat un oficial american pentru agenția The Associated Press.

Autoritățile cred că atacatorul a postat mesaje pe rețelele de socializare în care a criticat Statele Unite folosind un pseudonim similar cu numele său, însă oficialii federali investighează dacă individul a fost cel care a scris cuvintele sau doar le-a postat, a spus oficialul, care a vorbit cu The Associated Press sub protecția anonimatului.

În mesajele postate pe Twitter, atacatorul saudit a denunțat sprijinul Washingtonului pentru Israel și a acuzat SUA de sentimente antimusulmane.

Rachel Rojas, agentul special FBI care se ocupă de acest caz, a transmis presei că FBI-ul tratează atacul armat de vineri ca pe un presupus atentat terorist, însă se crede că individul a acționat de unul singur.

Pe de altă parte, surse din cadrul autorităților americane, citate de CNN, au transmis că atacatorul nu pare să fi avut legături cu grupări teroriste.

Trei persoane au fost ucise în atacul produs în Baza aeriană Pensacola din Florida. Alte opt persoane, inclusiv doi agenţi de poliţie, au fost rănite în atac.