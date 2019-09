S-a aflat cand va fi inaugurat lotul 3 din autostrada Deva-Lugoj

Autostrada Lugoj Deva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lotul 3 al autostrazii Deva-Lugoj, in lungime de 21,1 kilometri, va fi deschis circulatiei la sfarsitul lunii septembrie, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. El a mai spus ca se va circula de la Sibiu la Nadlac la profil de autostrada. Aflat in vizita pe santierul autostrazii Sebes-Turda, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat joi ca lotul 3 al autostrazii Deva-Lugoj va fi dat in circulatie la sfarsitul lunii septembrie. Ce presupune si cat costa proiectul propus de Razvan Cuc „Lotul 3 va fi deschis undeva la sfarsitul lunii septembrie. A fost preluat de catre CNAIR, se fac lucrarile. Va fi dat in trafic la sfarsitul lui septembrie. Deci acei 44 de kilometri v ...