S-a aflat! Ce pensie are Miron Cozma, suma este uriasa! Uite cati bani primeste lunar de la statul roman

miron google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miron Cozma, cunoscut drept luceafarul huilei, a dezvaluit recent ce pensie incaseaza de la statul roman. El a declarat in cadrul unui interviu ca primeste lunar 7.000 de lei pensie, din care incaseaza doar 3.500 lei, restul fiindu-i retinut de ANAF. ”Traiesc din respectul oamenilor. 20 de ani, 3 luni si 18 zile am lucrat in subteran 100 %. Am 17 ani lucrati la suprafata si 11 ani de inchisoare. (…) „In trecut castigam 4800 lei, dupa recalculare, 7000 lei, dupa ce am fost la Casa Nationala de Pensii. (…) ANAF-ul imi retine jumatate din pensie. Deci eu incasez 3500 lei, bani in mana”, a spus Miron Cozma. Miron Cozma, coordonatorul mineriadelor Miron Coz ...