S-a aflat cine era barbatul care a atacat familia unei judecatoare federale din SUA - Avea 72 de de ani

Bărbatul care a atacat duminică familia unei judecătoare federale din SUA era cunoscut pentru procesele intentate şi pierdute împotriva feminismului, transmite dpa potrivit Agerpres.

Roy Den Hollander s-a costumat în şofer-curier de la firma FedEx şi a sunat la uşa locuinţei judecătoarei Esther Salas din New Brunswick, statul New Jersey. El l-a împuşcat mortal pe cel care i-a deschis - Daniel Anderl, student în vârstă de 20 de ani, fiul magistratei. Soţul acesteia, avocatul Mark Anderl, fost procuror, a fost şi el rănit. Salas a scăpat nevătămată.Hollander, în vârstă de 72 de ani, s-a sinucis ulterior prin împuşcare, în apropiere de Liberty, în statul New York. El atrăsese atenţia presei din 2007 pentru procesele intentate în numele 'drepturilor bărbaţilor' - printre altele, împotriva organizării de seri exclusiv pentru cliente în cluburi pentru femei, sau Universităţii Columbia, pentru programul de studii feministe. În interviuri, el îşi proclama deschis misoginia.'Dacă mă dau la o tânără într-un club - şi nu la o femeie mai matură, fiindcă acestea nu arată la fel de bine - iar ea ştie ce vârstă am, nu pot exploata capacitatea ei infinită de a se iluziona că sunt mai tânăr', explica el în 2013 publicaţiei New York Daily News de ce nu spune câţi ani are.În acelaşi an, el declara: 'încep să cred că e vremea pentru dreptate făcută de justiţiari - pentru nesupunere civică' şi ameninţa că ar putea 'face figura cu Carrie Nation' la cluburile pentru femei. Carrie Nation, decedată în 1911, a fost o militantă radicală pentru interzicerea consumului de alcool, care ataca şi distrugea barurile cu o secure.Hollander avea şi un site de internet în care vitupera împotriva 'feminazismului'; el publicase acolo o diatribă la adresa unei rusoaice cu care se căsătorise în 2000. Ulterior, el a dat-o în judecată susţinând că aceasta s-a angajat la un club de striptease şi că s-a folosit de el doar pentru a obţine cetăţenia americană.În ianuarie, bărbatul anunţase un nou proces, intentat unui spital din New York unde fusese tratat pentru cancer cu metastaze. Comunicatul de presă prin care făcea cunoscut demersul se intitula 'Cum nu trebuie tratat un om pe moarte' şi afirma: 'Vor să lupte, foarte bine.Voi lupta cu ei până la ultimul dolar, ultima suflare şi, dacă există ceva după moarte, o eternitate. Trebuia să dea dovadă de ceva mai mult respect pentru un om pe moarte'.