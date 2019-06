S-a aflat de ce a fost dat afara Lucian Mandruta de la Pro TV. Adrian Sarbu l-a prins ca inregistra stirile, desi scria “in direct” 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); “Catalin Radu Tanase a <> din greseala“, povesteste Lucian Mindruta despre momentul dupa care a fost dat afara de la Pro TV, acum 20 de ani. Ce a “tradat”? Ce facea Mindruta si nu trebuia sa stie Adrian Sirbu? Cum a fost dat afara si reangajat in trust, insa “deportat” la Ziarul FInanciar. In urma cu 20 de ani, Lucian Mindruta prezenta Stirile Pro TV de la 22.30, potrivit paginademedia.ro. In mod normal, in direct, dar a ales sa le inregistreze. De ce? Lucian Mindruta: “De ce inregistram stirile? Avea emisiune Florin Calinescu, iar show-ul se sfarsea cu monologul lui Calinescu. El, nu stiu, nu avea treaba acasa si mai statea o ora. Niciodata nu stiai daca sta o ora, o ora si jumat ...