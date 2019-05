S-a aflat! Din ce partid provine tanarul care a huiduit-o pe Viorica Dancila, la Hunedoara

Lucian Mara, tânărul care a huiduit-o pe Viorica Dăncilă, sâmbătă la Hunedoara, strigând "Rușine!” și „Doamna Dăncilă, cea mai docilă!”, este membru al organizației USR Hunedoara. Acesta a declarat, pentru MEDIAFAX, că nu a fost amendat de către Jandarmerie, ci a primit doar un avertisment.

„Da. Au fost civilizați (jandarmii – n.r.). M-au legitimat. N-am înțeles de ce au trebuit să mă ducă la secție, dar bănuiesc că au primit niște telefoane de undeva - «Luați-l pe ăla de acolo că e tot acolo în față». Că altfel nu avea rost să mă ducă să îmi facă procesul verbal, dar până la urmă am fost. S-a înțeles greșit. Am văzut după aceea la știri că a apărut amendă 200 lei. M-am uitat încă o dată pe procesul verbal văd că nu scrie decât «AV», în locul pentru sumă scris doar «AV»”, a afirmat Lucian Mara, duminică, pentru MEDIAFAX.

Acesta a vorbit și despre cum au decurs evenimentele la Hunedoara, unde premierul a făcut o vizită, precizând că a fost întâmplător în zonă. El a spus că știa că șeful Executivului va fi acolo, însă nu cunoștea ora la care ajunge.

„Știam că vine, dar nu știam la ce oră ajunge și unde. Pur și simplu a fost coincidență că am trecut pe acolo la momentul respectiv. Nu știam că la ora aceea va veni acolo. Efectiv am trecut cu mașina. Am oprit, cum am găsit loc de parcare și am văzut coloana oficială. Cred că este obișnuită nu este prima dată când i se aduc vorbe dulci. O doamnă probabil s-a infiltrat acolo, pentru că era un anumit gen de populație care era lăsată. Nu cred că m-ar fi lăsat pe mine Jandarmeria să mă apropii să îi pun întrebări. Nu aveam profilul acela de pesedist. Doamna care a întrebat-o nu o cunosc, nu știu cine este”, a explicat Lucian Mara.

Pe de altă parte, tânărul a povestit că alți colegi ai organizației USR Hunedoara se pregătiseră să se adune în acel loc, aceștia fiind prezenți în zonă cu pancarte.

„Colegii de la USR au fost acolo pe pietonală și au fost cu pancartele acelea, dar probabil că nu a mai fost așa de mare ratingul și pentru asta pentru că am apărut eu, dar au fost colegii mai mulți care au fost acolo cu niște pancarte pe care scria «NIMIC», acolo când a ajuns pe pietonala din fața Casei de Cultură. Era mai multă lume și era spațiul mai deschis și a fost așa mai pentru trecători decât pentru oficialități mesajul. Acela a fost organizat. Într-adevăr colegii și-au făcut pancartele, le-au scris cu carioaca la o terasă înainte, la o cafea și au așteptat să vină. Dar asta a fost cu totul altceva. Eu am trecut pe acolo din întâmplare la momentul acela. Adevărul este că eu treceam pe acolo și mă ducea să mă întâlnesc cu grupul. Grupul era la cafenea, pentru că noi știam la ce oră vine la primărie”, a conchis Mara.

Premierul Viorica Dăncilă a efectuat, sâmbătă, o vizită în județul Hunedoara, iar printre obiectivele vizitate s-au numărat Spitalul Municipal din Hunedoara, Castelul Corvinilor, Spitalul Județean de Urgență din Deva, etc.

În timpul vizitei un tânăr i-a strigat prim-ministruolui „Rușine” și „Doamna Dăncilă, cea mai docilă!”, acesta fiind imediat legitimat de jandarmi şi dus la maşina forţelor de ordine.

Purtătorul de cuvânt al IJJ Hunedoara, Simona Fodoca, a anunțat ulterior că tânărul a fost amendat, potrivit legii, sancțiunea pentru astfel de acțiuni încadrându-se între 200 și 1.000 lei.

Tot sâmbătă la Hunedoara, Viorica Dăncilă a fost întrebată de către o femeie de ce nu demisionează. Premierul i-a răspuns că este un bun român care „ține cu România” și a făcut apel la femeie să dea dovadă de „solidaritate între femei”.