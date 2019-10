S-a aflat motivul pentru care Cristi Borcea va fi eliberat din inchisoare

Cristian Borcea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judecatoria Sectorului 4 a facut publica motivarea eliberarii conditionate lui Cristian Borcea din penitenciar. Printre altele, in document se arata ca acesta a fost staruitor in munca in penitenciar, a participat la programe si a dat dovada de „indreptare". In motivarea magistratilor de la Judecatoria Sectorului 4, sunt prezentate argumentele care au dus la decizia eliberarii conditionate a detinutului Cristian Borcea. „Analizand prevederile legale in vigoare in materia liberarii conditionate, instanta retine ca, potrivit art. 59 din Codul penal din 1969, poate fi liberat conditionat condamnatul care a executat fractiunea de pedeapsa prevazuta in mod obligatoriu de lege, este discipli ...