S-a aflat numele castigatorului Masterchef, cu doua luni inainte ca Pro TV sa difuzeze marea finala

Cu doua luni inainte de marea finala, s-a aflat cine a intrat in posesia marelui premiu de 50.000 de euro. Nici nu iti vine sa crezi cine a castigat finala Masterchef!

Potrivit unor surse, in urma unei finale disputate “la cutite”, care ar fi lasat loc de multe interpretari, Alina Gologan a fost desemnata castigatoarea Masterchef 2019. Dupa ce Joseph Hadad, Silviu Chelaru si Cosmin Tudoran au degustat preparatele celor doi finalisti, marele premiu de 50.000 de euro a mers catre senzuala blonda tatuata, care se pare ca i-a impresionat pe toti cu abilitatile de bucatar.

Masterchef s-a transformat in… Ferma!

Emisiunea Masterchef de pe Pro TV a adoptat o noua strategie, dupa ce nu a mai inregistrat cifrele de altadata. Pe langa faptul ca nu mai este difuzata chiar in acelasi timp cu “Chefi la cutite”, de pe Antena 1, emisiune care conducea detasat, producatorii au decis sa arate si cateva scene interzise minorilor. Astfel, Masterchef s-a transformat in… “Ferma”. Concurentele au filmate dezbracate la dus, iar Pro TV a reusit sa ocupe prima pozitie in clasamentul audientelor.

“Raluca o sa se certe extrem de tare cu Diana”

Potrivit unor surse bine informate, una dintre cele mai sexy concurente din emisiunea culinara, Raluca Podea, s-a luptat in zadar pentru marele premiu pus la bataie de organizatori. Blondina nu s-a calificat in marea finala, acolo unde trofeul de cel mai bun bucatar este insotit de un premiu in valoare de 50.000 de euro.

”Raluca o sa fie eliminata din competitie, dar, la un moment dat, este chemata sa lupte cu alti patru concurenti. Isi castiga un loc, dar, cu toate acestea, o sa paraseasca Masterchef inainte de marea finala. Nu o sa ajunga sa se lupte pentru marele premiu. Si surprinzator este faptul ca o sa ajunga la cutite cu una dintre prietenele ei din emisiune. Raluca o sa se certe extrem de tare cu Diana”, a marturisit o sursa.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.