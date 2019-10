S-a aflat tot! Valentina Pelinel, relatie amoroasa cu un barbat de 70 de ani! Cum arata cel care a cucerit-o pe vedeta:

Valentina Pelinel a avut mereu iubiti care au sustinut-o din toate punctele de vedere. Vedeta a devenit cunoscuta in toata America datorita primului ei iubit, Victor Hugo. Actuala doamna Borcea si celebrul designer au trait o frumoasa poveste de dragoste.

Putin stiu ca Valentina Pelinel a avut timp de 5 ani de zile, un iubit mai mare cu mai multi ani decat ea. Victor Hugo a fost cel care a reusit sa o faca pe aceasta celebra in Statele Unite ale Americii. Vedeta vorbeste foarte frumos despre primul ei iubit, pentru ca acesta a reusit sa ii contureze o imagine impecabila si sa o protejeze de restul barbatilor.

„Cinci ani am avut acelasi iubit, Victor Hugo, ceea ce mi-a adus protectie si i-a impiedicat pe cei din jur sa ma vada si sa ma trateze ca pe o femeie ieftina, cum s-a intamplat cu altele. El e patronul celei mai mari fabrici de pielarie din America de Sud, locuieste la New York si colaboreaza cu mari nume ale modei”, a declarat Valentina Pelinel in urma cu ceva vreme.

Dupa ce s-a despartit de Victor Hugo, Valentina Pelinel a venit in Romania si l-a intalnit pe Cristian Boureanu, cu care s-a si casatorit. Vedeta a renuntat la job-urile pe care le avea in lumea modei si s-a dedicat in totalitate iubitului ei. Dupa ce a divortat si de Cristian Boureanu, Valentina Pelinel s-a cuplat cu Cristi Borcea. Vedeta l-a asteptat pana cand acesta a iesit din inchisoare si s-au casatorit. Valentina Pelinel si Cristi Borcea au impreuna un baietel pe nume Milan.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.