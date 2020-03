S-a ales cu dosar penal: Tulcea. Șofer depistat la volan cu o alcoolemie record si permisul de conducere retinut

– Nu vă urcaţi la volan, dacă aţi consumat băuturi alcoolice!



– Consumul de alcool este incompatibil cu conducerea autovehiculelor, pe lângă faptul că este interzis de lege, constituie un important factor de risc pentru şofer, pasageri şi ceilalţi participanţi la trafic crescând şansele de implicare într-un accident rutier.



– De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele.



– Alcoolul afectează claritatea vederii, judecata, timpul de reacţie, echilibrul şi capacitatea de a vorbi. Când aceste funcţii sunt afectate, probabilitatea unui accident creşte.



- Legea pedepseşte aspru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul după ce şoferul acestuia a consumat băuturi alcoolice, iar concentraţia de alcool în sânge depăşeşte limita legală!



- Astfel, legea prevede o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.

La data de 24 martie a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Tulcea au depistat un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Izvoarele, județul Tulcea, în timp ce conducea un auto, pe strada Gavrilov Corneliu, din municipiu, având permisul de conducere reținut și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat, a tranmis IPJ Tulcea.În cauză, polițiștii tulceni au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.Pentru evitarea evenimentelor rutiere datorate consumului de alcool, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea recomandă conducătorilor auto:Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța