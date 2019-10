S-a anuntat noul clasament WTA. Pe ce loc a ajuns Simona Halep

simona halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a coborat o pozitie in clasamentul WTA, aflandu-se pe locul 6, cu 4.962 de puncte, in ierarhia actualizata luni. In schimb, Bianca Andreescu a revenit pe pozitia a cincea, cea mai buna clasare din cariera, dupa ce a ajuns pana in sferturile de finala la turneului din Beijing, unde si-a incheiat seria de 17 victorii in circuitul WTA. O alta modificare in ierarhia la varf din tenisul feminin este reprezentata de rocada dintre Naomi Osaka si Elina Svitolina. Nipona a castigat turneul din Beijing, duminica, si a urcat pe locul 3. Simona Halep si-a anuntat retragerea de la turneul din Moscova Top 10 WTA, la 7 octombrie: 1. Ashleigh Barty - 7096p 2. Karolina Pliskova - 6015p 3. Naomi Osaka - 5621 ...