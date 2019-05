S-a anuntat noul Clasamentul WTA. Pe ce loc a ajuns Simona Halep

simona halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea de tenis Simona Halep ramane pe locul 3, cu 5.682 de puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii astazi. Japoneza Naomi Osaka este in continuare lider, cu 6.151 de puncte, podiumul fiind completat de Petra Kvitova, cu 5.835 de puncte. Mihaela Buzarnescu a coborat doua pozitii si este pe 31, cu 1.525 de puncte, iar Sorana Cirstea se mentine pe locul 93, 659 de puncte si Irina-Camelia Begu pe locul 96, 639 de puncte. Simona Halep, prima reactie dupa victoria de la Madrid: „Sanatatea mea nu e grozava!" Ana Bogdan a urcat cinci locuri, pana pe locul 127, cu 477 de puncte, in timp ce Monica Niculescu a coborat 15 pozitii si este pe 143, cu 416 puncte, Irina Bara a urcat zece ...