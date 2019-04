S-a aprobat. Taxe mai mari pentru constanteni. Cu cat vor creste, de ce si de cand

Banii daţi de Primăria Constanţa

Taxe mai mari cu 15% pentru locuitorii municipiului Constanţa. În şedinţa de Consiliu Local din Săptămâna Mare, care a avut loc joi, 25 aprilie, aleşii locali au votat proiectul referitor la impozite şi taxe. Astfel, din 2020, creşterea taxelor şi impozitelor va fi cu 4,6% conform indicelui de inflaţie, iar diferenţa de 10,4% este asumată de primar şi consilierii care au votat proiectul.Pe scurt, primarul Decebal Făgădău a prezentat motivul creşterii taxelor şi impozitelor din oraş, totul pornind de la promisiunile guvernamentale şi creşterile salariale aferente. „În ceea ce priveşte bugetul municipiului Constanţa, nu este cel mai bun buget al municipiului şi lucrul acesta are mai multe explicaţii. Prima ar fi aceea că de îndată ce Guvernul PSD-ALDA a câştigat alegerile şi şi-a asumat creşterile veniturilor românilor, lucrul acesta a venit şi a crescut costul pentru mai multe tipuri de servicii. Fac aici referire la salariile în domeniul construcţiilor, care au crescut. Fac referire la salariile din sănătate şi de asemenea la creşterea salariului minim.Constanţa este un municipiu care îşi alcătuieşte bugetul din cota-parte din impozitul de venit. Cu alte cuvinte, din locurile de muncă, cu cât sunt mai multe într-un oraş şi sunt mai bine plătite, cu atât bugetul are o cotă mai mare din acest impozit. În momentul în care a crescut bugetul românilor şi pentru angajatori, s-a produs o relaxare prin scăderea cotei de impozitare de la 16 la 10 procente, evident că bugetele oraşelor care generează locuri de muncă au scăzut cu 37,5%. Dintr-un total al bugetului, reprezintă un impact destul de mare. Una peste alta, scopul este unul simplu. Să crească veniturile românilor şi să nu mai plece lumea în străinătate. În toate domeniile ne confruntăm cu aceeaşi problemă.Bugetul municipiului Constanţa a plecat de la această realitate a scăderii veniturilor, dar prin comparaţie cu 2018 bugetul pentru 2019 are sume mai mari, deoarece cotele au crescut pentru autorităţile locale. Avem o alocare mai mare faţă de 2018, dar avem obligaţia să plătim asistenţa socială”, a spus Decebal Făgădău.De asemenea, în anul precedent, municipalitatea a plătit mai mult către societăţi, cum ar fi subvenţia termică, dar şi procesele pierdute în instanţă. „Au crescut, nu doar în ceea ce priveşte lucrările de construcţii, cheltuielile. Energia electrică s-a scumpit, şi carburantul la fel. Toată lumea consideră că bugetul nostru include doar aparatul de specialitate al primarului. Nu, aici vorbim de compania de transport, Confort Urban - societate a oraşului, asistenţă socială. Pe cale de consecinţă, am preferată să includem doar lucruri realiste în buget şi să lăsăm posibilitatea prin rectificări bugetare să finanţăm ceea ce se face şi nu cum era până acum. Am păstrat siguranţa oraşului pe locul I. Anul trecut, bugetul s-a închis cu un deficit şi toată lumea consideră că este dezastruos. Municipiul Constanţa este un oraş solid, cu un buget serios, iar acest deficit provine din mai multe surse. Prima sursă - am plătit subvenţia la căldură - 58 de milioane lei. Am plătit hotărâri de instanţă”, a mai spus edilul-şef al Constanţei.Totuşi, sortarea gunoiului pare să fie pe lista priorităţilor municipalităţii, astfel, din acest an, Decebal Făgădău anunţă startul unei campanii în care vor fi angrenaţi şi poliţiştii locali. „În ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor, avem ţinte de sortare. Trebuie să sortăm din ce în ce mai mult. Ştim foarte bine că nu se sortează. Anul acesta vom începe o campanie prin care Poliţia Locală va asista echipajele care vin să ridice gunoiul ca măcar cele două fracţii - cea reciclabilă şi menajeră - să fie un prim pas în calea pentru atingerea pentru ţinta de sortare. Anul trecut am plătit o taxă penalizatoare că nu ne încadrăm. Anul acesta a fost înlocuită această taxă cu o taxă pe economia circulară, ea generează o cheltuială de 5 milioane de lei. Faptul că noi am majorat taxa pe habitat nu înseamnă că dăm mai mulţi bani la Polaris”, a mai precizat Decebal Făgădău.Una dintre cele mai discutate taxe a fost cea de habitat, care, iniţial, în proiect, era crescută de la 5 lei la 7,5 lei, iar în urma dezbaterilor a crescut doar la 6,5 lei. De asemenea, persoanele fizice vor scoate mai mulţi bani pentru locul de parcare. Taxa anuală creşte de la 175 la 200 de lei.„Veţi regăsi la proiectul de taxe şi impozite o creştere a taxei de salubritate de la 5 la 6,5 lei. Urmare a dezbaterilor, am redus de la 7,5 lei taxa de habitat propusă. Aş vrea să mulţumesc consilierilor locali care au votat atât bugetul, cât şi proiectul de lege de taxe, pentru că este uşor să fii populist şi să spui că nu este bine ceea ce propune puterea. Am apreciat foarte mult atitudinea constructivă a celor doi consilieri locali Andrei Popescu şi Victor Constantin, care au votat proiectul de buget şi proiectul de impozite şi taxe locale. Le mulţumesc pentru amendamente.În proiectul de impozite şi taxe, s-a eliminat din plata taxei de tramă stradală categoria de greutate 2,5 tone şi 3,5 tone. Tot la capitolul taxe şi impozite aş vrea să fac o menţiune. Am depus un amendament legat de definirea maşinilor sau utilajelor asupra cărora indică această taxă. Ne aflăm în perioada în care sunt tot felul de licitaţii sau semnări de contracte pentru finanţări europene în vederea îmbunătăţirii infrastructurii din municipiul Constanţa. Fac referire la apă, canal, străzi, or, toate utilajele şi maşinile mari care vor participa la aceste lucrări vor fi scutite, căci aduc plusvaloare oraşului”, a mai spus primarul municipiului Constanţa.