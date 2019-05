S-a bucurat ca a gasit ceva in piscina, dar la cateva secunde dupa a regretat! Ce a patit domnisoara

tanara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara din America a avut surpriza vietii ei intr-o zi calduroasa pe care a decis sa o petreaca la piscina. Fata a gasit in bazin o broasca pe care a luat-o in brate si i-a rugat chiar pe prietenii ei sa o fotografieze pentru a ramane cu o amintire. Si cam asa a fost... La scurt timp dupa ce a luat broscuta in mana aceasta i-a sarit direct pe fata lipindu-se practic de obrazul ei. Toata gasca a pufnit in ras, iar domnisoara s-a dat pe spate din reflex pentru a scapa de broasca. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...