S-a casatorit cu un miliardar egiptean cu aproape 40 de ani mai in varsta, iar acum vine vestea bomba: Xenia Deli e insarcinata!

Are 28 de ani, este o bomba sexy, iar anul trecut s-a casatorit cu un miliardar egiptean. Xenia Deli, o tanara din Republica Moldova, da acum o veste bomba: este insarcinata si este in culmea fericirii.

Cunoscutul fotomodelul s-a casatorit cu Osama Al-Sharif, un miliardar egiptean in varsta de 65 de ani. La nici un an de la nunta, Xenia Deli a ramas insarcinata. Recent, tanara modoveanca a dat vestea pe retelele de socializare, facand publica o fotografie cu ea si burta de gravida la vedere.

"Bunecuvantata", a scris Xenia Deli in dreptul imaginii in care apare imbracata intr-un costum de baie care lasa la vedere burta de gravida. Oamenii au felicitat-o imediat pe viitoarea mamica si i-au scris o multime de mesaje.

Xenia Deli s-a casatorit cu Osama Al-Sharif intr-o destinatie impresionata, cunoscuta pentru locurile de vacanta preferate ale miliardarilor. In Santorini s-au intamplat cele mai frumoase momente pentru Xenia Deli, cand i-a spus "DA" sotului ei.

Osama Al-Sharif, sotul Xeniei Dali, este un cunoscut om de afaceri din Egpit, acesta are mai multe afaceri, tocmai de aici si miliardele de euro pe care le are in conturi.

