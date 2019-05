S-a castigat marele premiu la Loto 6/49. Cati bani va primi castigatorul si unde a fost jucat biletul norocos

La tragerea Loto 6/49, de astăzi, 12 mai 2019, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 22.265.937,00 lei (4,7 milioane de euro).Potrivit Loteriei Române, biletul norocos a fost jucat la agenția 17-010 din Galați și a fost completat la Loto 6/49 cu 3 combinații complete de numere, după cum urmează: 9 numere în zona A, câte 8 numere în zona B, respectiv C (în total 140 variante) și 3 variante la Noroc.Pe lângă premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obținut și 18 câștiguri de categoria a II-a, 45 câștiguri de categoria a III-a și 20 câștiguri de categoria a IV-a, valoarea totală a câștigului fiind de 22.406.795,79 lei.Acesta este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.Ultima dată, premiul de categoria I, la Loto 6/49, s-a câștigat în dată de 2.12.2018 și a fost în valoare de 17.347.829,07 lei.Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor loto, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu dată tragerii pentru a-și revendica premiul.