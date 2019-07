S-a castigat marele premiu la Loto 6/49, in valoare de 4.651.706,40 lei. Vezi unde s-a jucat biletul norocos

Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Comănești, județul BacăuLa tragerea Loto 6/49, de astăzi, 18 iulie 2019, s-a câștigat premiul de categoria I, in valoare de 4.651.706,40 lei (aproximativ 983.000 euro).Biletul norocos a fost jucat la agenția 04-030 din Comănești, județul Bacău și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, prețul biletului fiind de doar 15,50 lei.Acesta este cel de-al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.Ultima dată, premiul de categoria I, la Loto 6/49, a fost câștigat in data de 2.06.2019 si a fost in valoare de 2.898.134,80 lei.Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile pentru a-și revendica premiul.