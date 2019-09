“S-a creat o chimie intre noi doi ca artisti:Constanteanul Serban Copot face din nou echipa cu Dan Badea in noul sezon iUmor

“Am o relație foarte bună cu Dan Badea și mă bucură lucrul acesta pentru că abia în sezonul 6 l-am descoperit. Până atunci îl vedeam doar ca invitat, își freca palmele de emoții când intra pe scena iUmor. Acum am ajuns să cântăm la chitară împreună sau să facem fel și fel de glume. Nu cred că avem un secret pentru relația bună, ci doar o sinceritate între noi doi și faptul că el este un profesionist desăvârșit în zona comediei, poate să ia o glumă, să o întoarcă, să o dea înapoi, nu e așa pătimaș.



Suntem spontani și recunosc că am avut emoții pentru că el fiind din zona de stand up, mereu cu glumele la el, am crezut că nu o să-i fac față, o să fiu omul trist din colțul camerei. Dar uite că și el râde la glumele mele! S-a creat o chimie între noi ca artiști, ceea ce nu poate fi construit, ori e, ori nu e”, a declarat Șerban, prezentatorul iUmor.