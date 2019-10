S-a dat startul in campania electorala pentru alegerile prezidențiale. Romanii din Diaspora au trei zile de vot

Campania pentru alegerile prezidenţiale a luat startul, azi, sâmbătă 12 octombrie. Sunt 14 candidați pentru cea mai înaltă funcție din stat, profesori, juriști, oameni de afaceri, actori și medici veterinari. Printre candidați sunt actualul șef de stat. Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă al cărei Guvern a fost demis joi, prin moțiune de cenzură. Românii sunt The post S-a dat startul în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Românii din Diaspora au trei zile de vot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.