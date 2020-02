S-a dat startul lucrarilor pe drumurile județene. Au demarat lucrarile de intreținere pe drumul judetean 107R Filea de Jos – Filea de Sus - Sacel

Foto lucrari DJ Filea Ciurila 4

Consiliul Județean Cluj aduce la cunoștința participanților la trafic şi a locuitorilor din zonă faptul că pe drumul județean 107R Filea de Jos – Filea de Sus – Săcel au demarat lucrări de întreținere ce vizează sectorul în lungime de 7,3 kilometri cuprins între pozițiile kilometrice 21+350 şi 28+650.

În ceea ce privește sectorul cuprins între kilometrul 26+900 și kilometrul 28+650, lucrările de întreținere vor fi finalizate cu așternerea de covor asfaltic. În prealabil, pe acest sector vor fi executate lucrări de reprofilare a drumului cu și fără adaos de piatră și așternere de strat de balast stabilizat. În această fază, a fost deja așternut stratul de balast pe o lungime de 600 de metri, pe un sens de circulație.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: “Mă bucur să dau clujenilor această veste bună, legată de faptul că am demarat lucrările la drumurile județene. Sunt nu mai puțin de 68 de drumuri sau sectoare de drumuri județene pe care urmează să intervenim în acest an, motiv pentru care am cerut societăților care execută lucrările să profite la maxim de fiecare zi în care condițiile sunt prielnice pentru lucru.“

Lucrările de întreținere pe DJ 107R mai prevăd, totodată, operațiuni de completare a acostamentelor, curățarea șanțurilor și a rigolelor precum și desfundarea podețelor pe toată lungimea sectorului de drum.

Importanța sectorului de drum Filea de Jos – Filea de Sus – Săcel este dată de faptul că acesta asigură o legătură directă şi facilă între drumul judeţean 107L care tranzitează zona lacurilor de pescuit de la Ciurila şi, mai departe, către Rezervaţia Naturală Cheile Turzii, şi drumul judeţean 107M care asigură accesul spre zonele montane Valea Ierii şi Staţiunea Băişoara – Pârtia de schi Buscat.

