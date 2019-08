S-a decis SOARTA lui Ionut Gologan. Ce pateste romanul condamnat la MOARTE in Malaysia

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Afacerilor Externe Ramona Manescu a discutat vineri, 9 august cu ambasadorul agreat al Malaysiei la Bucuresti Abdullah Zawawi bin Tahir si i-a prezentat copiilor scrisorilor de acreditare. De asemenea, ministrul Afacerilor Externe i-a adus in discutie pe cei doi cetateni romani condamnati la moarte in Malaysia. Ionut Gologan a fost condamnat la moarte in Malaysia. Ce decizie au luat autoritatile din Romania Ministrul Afacerilor Externe Ramona Manescu l-a primit in cursul zilei de vineri pe ambasadorul agreat al Malaysiei la Bucuresti Abdullah Zawawi bin Tahir. Intrevederea dintre cei doi demnitari a avut loc cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare. Ramona Manescu a adus in discuti si condamnarea la moa ...