S-a DECIS. Vezi unde se joaca meciul Romania – Spania

Federatia Romana de Fotbal a comunicat catre UEFA pe ce stadioane va disputa echipa nationala urmatoarele doua partide de pe teren propriu din preliminariile Euro-2020. Potrivit frf.ro, in data de 5 septembrie, de la ora 21.45, tricolorii vor intalni Spania la Bucuresti, pe Arena Nationala, iar la 8 septembrie, de la ora 19.00, vor juca impotriva Maltei la Ploiesti, pe stadionul Ilie Oana. SUEDIA - ROMANIA 2-1 ! Romania, invinsa de Suedia in preliminariile pentru EURO 2020 - FOTO Ultimul joc al Romaniei gazduit de Arena Nationala a fost cel cu Serbia, scor 0-0, din octombrie 2018, in Liga Natiunilor. La Ploiesti, tricolorii au jucat in noiembrie 2018, contra Lituaniei, 3-0, in aceeasi competitie. Pana la p ...