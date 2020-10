S-a deschis Bucharest Photofest; expozitia 'Natura in imagini AGERPRES' - vernisata in prima zi

Bucharest Photofest - ediţia a V-a, care reuneşte peste 25 de evenimente - expoziţii, proiecţii de film, dezbateri, workshopuri, prezentări de portofoliu şi masterclass, - s-a deschis, joi seară, la Muzeul Naţional al Ţăranului Român. Expoziţia "Natura în imagini AGERPRES", care prezintă pe 17 panouri fotografii realizate de fotografii Agenţiei Naţionale de Presă în zonele sălbatice ale României, a fost vernisată în prima zi a manifestării. Pentru a realiza cele mai bune cadre, fotografii AGERPRES au stat fie la câţiva metri de subiect, chiar dacă acesta era un urs, fie s-au folosit de ultimele dotări tehnologice - drona pentru vederi aeriene excepţionale. "Expoziţia AGERPRES nu reprezintă o mare surpriză pentru mine pentru că îi cunosc de ani de zile pe fotografii Agenţiei Naţionale de Presă. Sunt profesionişti în cel mai adevărat sens al cuvântului. Sunt nişte oameni extrem de meticuloşi şi care muncesc enorm pentru a aduce privitorului o imagine veşnic contemporană a României, în toate detaliile sale", a declarat, la vernisaj, directorul general al MNŢR, Virgil Ştefan Niţulescu. Directorul general al AGERPRES, Claudia Nicolae, a afirmat că fotografii Agenţiei Naţionale de Presă reuşesc să se "rupă" din ritmul alert al evenimentelor la zi tocmai pentru a surprinde şi ceea ce, în fuga noastră, uităm să mai vedem. "Poate uneori uităm că România e un colţ de rai, că natura a creat locuri magice. Şi atunci, fotografii noştri, cu ochii lor de profesionişti, au surprins povestea naturii şi noi o aducem aici, în faţa dumneavoastră. Pe lângă faptul că Natura există, indiferent de noi ca persoane, fotografierea în natură oferă celui care o realizează sentimentul că viziunea lui particulară, unică în principiu poate duce la crearea de opere de artă fotografică. Asta putem urmări astăzi aici, unde am adus o parte din expoziţia 'Natura în imagini AGERPRES' şi unde putem regăsi subiecte diferite, însă în totalitate spectaculoase", a spus Claudia Nicolae. Tema centrală a Bucharest Photofest evidenţiază tema solidarităţii, la această ediţie urmând a fi întâlnite subiecte care aduc în atenţia publicului situaţia refugiaţilor din lumea întreagă, modul în care a afectat pandemia de COVID-19 ţara noastră şi nu numai, un proiect fotografic din Fâşia Gaza, dar şi imagini din cele două Americi şi până în Asia, graţie unei expoziţii colective a comunităţii internaţionale GuruShots. "Într-o perioadă ce ne-a pus în dificultate pe mulţi dintre noi, dar în special pe cei care activează în domeniul cultural, fie că vorbim despre manageri sau artişti, Festivalul internaţional de fotografie Bucharest Photofest continuă demersul său cultural iniţiat în urmă cu câţiva ani. Bucharest Photofest pe de o parte se raportează la standardele internaţionale ale marilor expoziţii şi festivaluri de fotografie din lume, iar pe de altă parte încearcă să se impună ca standard profesional şi artistic în contextul realităţilor cultural-sociale din România", a declarat Ionuţ Trandafirescu, fondatorul Bucharest Photofest. Comunitatea de fotojurnalişti români de la Documentaria.ro va prezenta două expoziţii grupate sub genericul "Solidaritate" şi va susţine un showcase, Bucharest Photofest oferind şi contextul unor discuţii cu fotografi şi specialişti. Programul include şi patru filme documentare, trei dintre acestea urmând a fi prezentate în premieră în România, toate proiecţiile de film având loc la Cinema Muzeul Ţăranului. Ediţia din acest an se desfăşoară în mai multe spaţii centrale din Capitală: Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Cinema Muzeul Ţăranului, Goethe Institut, CoOperativa, Victoria Hub sau Modul Cărtureşti, printre invitaţii speciali, speakeri şi artişti regăsindu-se nume cu rezonanţă internaţională, care vor susţine evenimente sau vor expune în cadrul ediţiei în curs: Tamara Abdul Hadi (Liban/ Canada), Sameh Nidal Rahmi (Palestina), grupul de fotojurnalişti de la Documentaria.ro, Miluţă Flueraş, Felicia Simion şi mulţi alţii. Organizat de Alternative-Culture.com, Bucharest Photofest este un festival-platformă, care şi-a asumat misiunea de a intermedia accesul publicului larg la unele dintre cele mai importante, actuale şi relevante repere din fotografia autohtonă şi internaţională. În cadrul evenimentului, fotografia devine un binevenit pretext pentru dezbaterea unor teme importante ale actualităţii socio-politice şi cultural-umane. AGERPRES este partener media tradiţional al Bucharest Photofest. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Popescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Lăzăroiu)