S-a descoperit ce a facut atacatorul din El Paso inainte sa inceapa sa traga

Anchetatorii americani au refacut drumul criminalului catre locul masacrului din El Paso. Astfel, Patrick Crusius, autorul atacului de la El Paso, a ajuns in oras dupa un drum de 10-11 ore si a luat o gustare la Walmart inainte a deschide focul asupra clientilor magazinului, a informat luni politia, potrivit dpa. 'I-au luat 10 pana la 11 ore sa ajunga din Allen pana in El Paso', a declarat seful politiei din oras, Greg Allen, intr-un briefing de luni dupa-amiaza. Atacatorul a ajuns, 's-a pierdut in cartier' si a venit la Walmart pentru ca ii era foame. 'A mancat?', a intrebat un reporter. 'Asta credem acum ca a facut', a spus Allen, precizand ca Crusius a cooperat cu pol ...