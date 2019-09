S-a descoperit legatura dintre monstrul din Caracal si olandez

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intre criminalul de la Caracal Gheorghe Dinca si pedofilul criminal olandez Johannes Visscher, exista mai multe asemanari, ambii fiind agresori sexuali. Intre criminalul de la Caracal Gheorghe Dinca si pedofilul criminal olandez Johannes Visscher, exista mai multe asemanari. „Sunt mai multe asemanari, avand in vedere si reactia autoritatilor, modul de operare, atat in ceea ce-l priveste pe olandez, cat si pe Gheorghe Dinca. Vorbim despre un istoric de-al lor. EXPLOZIV! Reporterii BZI au avut dreptate! Fetita agresata sexual la Iasi l-a recunoscut pe olandezul criminal si pedofil! Ancheta este aproape gata! - FOTO, VIDEO In primul rand, cei doi sunt atat criminali, exista suspiciuni serioase cu privire la omor. Pe de alta p ...